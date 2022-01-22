Кабмин РФ утвердил план по борьбе с «омикроном»

Об этом в субботу сообщила пресс-служба. Проект плана обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по коронавирусом 18 января. «Руководители регионов по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль», — подчеркнули в правительстве.

Еще один блок поручений Мишустина касается медицинской помощи больным с ковидом. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования до 24 января должен обеспечить передачу результатов экспертизы качества такой помощи в региональные Минздравы. Отчитываться правительству о выполнении работы фонд должен еженедельно.