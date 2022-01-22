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10:37, 22 января 2022

Рогозин запросит позицию НАСА после отказа США в визе российскому космонавту для лечения

«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту»», — написал глава Роскосмоса в Twitter.

США без объяснения причин отказали в визе российскому космонавту Николаю Чубу для лечения заболеваний в центре Линдена.


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