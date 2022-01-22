Власти непризнанной ДНР сообщают о том, что украинские силовики один раз за сутки нарушили режим тишины

Об этом в субботу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Сделано два выстрела из ручного противотанкового гранатомета. «Обстрел совершен в направлении населенного пункта Александровка», — говорится в сообщении в телеграм канале представительства.

С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения. Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования