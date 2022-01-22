Павел Дуров о запрете в России криптовалюты: Это приведет к оттоку из страны IT специалистов

Также, по его мнению, запрет уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики.

«Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Причина: такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства», — написал Дуров в Telegram.

Ранее Центробанк предложил запретить в России выпуск, майнинг, а также обращение криптовалют, так как это «может создать риск для рубля».