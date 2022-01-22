Два пожарных погибли при тушении жилого дома в Иркутской области

«Сегодня ночью в городе Бодайбо произошел пожар в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме. Никто из жильцов не пострадал. Для разведки и тушения пожара в дом вошли звенья газодымозащитной службы. Однако <...> в установленный срок одно звено не вышло из горящего здания. <...> Позже пожарных нашли погибшими внутри», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.