Два пожарных погибли при тушении жилого дома в Иркутской области

«Сегодня ночью в городе Бодайбо произошел пожар в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме. Никто из жильцов не пострадал. Для разведки и тушения пожара в дом вошли звенья газодымозащитной службы. Однако <...> в установленный срок одно звено не вышло из горящего здания. <...> Позже пожарных нашли погибшими внутри», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
2022-01-22T09:05:58+03:00
2022-01-22T09:05:58+03:00
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09:05, 22 января 2022