Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Аляски

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 87 километров к северу от города Уналашка, в котором проживают около 4 тысяч жителей.
Очаг был на глубине трех километров. О разрушениях и жертвах не сообщалось.
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Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 87 километров к северу от города Уналашка, в котором проживают около 4 тысяч жителей.
Очаг был на глубине трех километров. О разрушениях и жертвах не сообщалось.
Никакое руководство никаким Telegram-каналом не могут быть поводом для того, чтобы заявить о том, как сделал это Рамзан Кадыров, что семью Янгулбаевых ждет место либо в тюрьме, либо под землей. Никакая журналистская деятельность, никакое высказывание своего мнения ни по какому поводу не может привести к этому…