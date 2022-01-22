Предполагаемый основатель хакерской группы The Infraud Organization арестован в Москве, — ТАСС со ссылкой на источник

Андрея Новака разыскивают США за кибермошенничество. Три других участника организации отправлены под домашний арест.
2022-01-22T08:32:48+03:00
2022-01-22T08:38:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 22 января 2022
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