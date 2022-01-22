Горняков с шахты «Комсомолец» в Кузбассе вывели на поверхность, — РИА со ссылкой на экстренные службы

Из-за ЧП были эвакуированы более 50 шахтеров. Работа на шахте пока не возобновилась.
2022-01-22T08:25:49+03:00
2022-01-22T08:25:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:25, 22 января 2022
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