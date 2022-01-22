Убийство трех человек, включая ребенка, расследуют в Омской области

«По предварительным данным, в утреннее время 21 января, в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела мужчины, женщины и несовершеннолетней 2011 г.р. с (...) ножевыми ранениями», — пояснили в прокуратуре.