Убийство трех человек, включая ребенка, расследуют в Омской области

«По предварительным данным, в утреннее время 21 января, в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела мужчины, женщины и несовершеннолетней 2011 г.р. с (...) ножевыми ранениями», — пояснили в прокуратуре.
2022-01-22T08:10:30+03:00
2022-01-22T08:10:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:10, 22 января 2022
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Никакое руководство никаким Telegram-каналом не могут быть поводом для того, чтобы заявить о том, как сделал это Рамзан Кадыров, что семью Янгулбаевых ждет место либо в тюрьме, либо под землей. Никакая журналистская деятельность, никакое высказывание своего мнения ни по какому поводу не может привести к этому…