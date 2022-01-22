США без объяснения причин отказали в визе российскому космонавту для тренировок в американском центре

США не выдали космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу визу для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Полёт российского космонавта на МКС запланирован на весну 2023 года. В «Роскосмосе» отказались официально комментировать эту ситуацию.
2022-01-22T07:35:25+03:00
2022-01-22T08:27:36+03:00
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07:35, 22 января 2022
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