США без объяснения причин отказали в визе российскому космонавту для тренировок в американском центре

США не выдали космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу визу для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Полёт российского космонавта на МКС запланирован на весну 2023 года. В «Роскосмосе» отказались официально комментировать эту ситуацию.