Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах считает, что Крым никогда не вернется в состав Украины

Об этом он заявил, комментируя ситуацию в восточноевропейской стране
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором за такое решение проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом он заявил, комментируя ситуацию в восточноевропейской стране
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором за такое решение проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.
Никакое руководство никаким Telegram-каналом не могут быть поводом для того, чтобы заявить о том, как сделал это Рамзан Кадыров, что семью Янгулбаевых ждет место либо в тюрьме, либо под землей. Никакая журналистская деятельность, никакое высказывание своего мнения ни по какому поводу не может привести к этому…