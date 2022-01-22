Посольство США на Украине: В Киев 22 января ночью поступила партия американских боеприпасов

Это первая из нескольких партий пакета безопасности, сообщает посольство США на Украине в Twitter.

Этот груз включает около 200 тыс. фунтов летального оружия. Помощь обошлась США в $2,7 млрд. «Она демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии», — говорится в сообщении.