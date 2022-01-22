Американский киноактёр Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Калифорнии

Авария произошла 21 января в нескольких километрах от дома звезды, сообщают американские СМИ. По сведениям очевидцев, столкновение внедорожника актёра с легковым автомобилем было настолько сильным, что у внедорожника сработали подушки безопасности. В результате аварии колесо машины Шварценеггера оказалось на капоте «легковушки». Женщину-водителя госпитализировали с травмой головы. 74-летний Шварценеггер не пострадал.

Как пишет TMZ, актёр все еще находится на месте аварии (5:22 по мск). Он «глубоко обеспокоен» случившимся и хочет лично навестить пострадавшую. По данным полиции, актер проехал на красный.

Источник фото: TMZ