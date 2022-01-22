Тем не менее, она надеется, что РФ будет действовать дипломатическими способами, чтобы урегулировать ситуацию вдоль границы Украины.
В странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал
подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд предупредила о возможном военном участии Америки в украинском конфликте
Тем не менее, она надеется, что РФ будет действовать дипломатическими способами, чтобы урегулировать ситуацию вдоль границы Украины.