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05:38, 22 января 2022

Суд в Техасе заблокировал указ Байдена об обязательной вакцинации госслужащих

Судебный орган постановил, что президент США не вправе выносить такие требования и запретил правительству привлекать к дисциплинарной ответственности федеральных служащих в случае отказа от вакцинации против COVID-19. Соответствующий указ президента Джо Байдена вышел в середине 2021 года. Документ обязал около 3,5 миллионов человек пройти вакцинацию не позднее 22 ноября 2021 года. Исключение может быть по религиозным или медицинским показаниям. Судья полагает, что США может обеспечить безопасность своего обществе с помощью менее радикальных мер.


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