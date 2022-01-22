Минобороны РФ: Российские истребители СУ-35 вылетели в Белоруссию на совместные учения

Действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.
2022-01-22T05:22:34+03:00
2022-01-22T05:39:37+03:00
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05:22, 22 января 2022
Многоцелевые истребители ВКС РФ отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную подготовку к повторным вылетам. Как ранее сообщили в ведомства, проверка пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля создадут группировки войск на территории Белоруссии, затем будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов. На втором этапе до 20 февраля будет проведено совместное учение по отработке отражения внешней агрессии.
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