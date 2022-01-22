WSJ: Германия, в отличие от многих других союзников НАТО, выступает против экспорта вооружения на Украину
Германия, в отличие от многих других союзников НАТО, выступает против экспорта вооружения на Украину, сообщает газета Wall Street Journal. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в последние годы страна не поддерживает экспорт смертоносного оружия. Берлин запретил Эстонии экспортировать немецкое артиллерийское вооружение на Украину, которая готовится к потенциальному российскому вторжению. Однако, многие другие союзники по НАТО, включая Великобританию и Польшу, согласились отправлять оружие напрямую на Украину.
Ранее США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить американские ракеты на Украину.