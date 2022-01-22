Z Архив новостей новости
5 9 6 739
04:21, 22 января 2022

Reuters: в случае военного конфликта с Россией запасов газа на Украине хватит на неделю

В случае военного конфликта с Россией запасов газа на Украине хватит на неделю, сообщает издание Reuters со ссылкой на официальные источники. Сейчас страна покупает российский газ через европейские компании, которые, в свою очередь, получают ресурс транзитом через Украину. В 2021 году Украина потребила 27,3 млрд кубометров газа при внутренней добыче около 19,8 млрд кубометров. Таким образом, импорт составил 2,6 млрд кубометров. Если транзит ресурса прекратится или система газопроводов будет повреждена, страна сможет обеспечить себя газом на протяжении лишь 5–7 суток, в зависимости от погодных условий.

При этом, замена газа другим видом энергии, например, электричеством, обернется частичным успехом, поскольку и при производстве электроэнергии Украина использует тот же газ. А запасов угля для угольных электростанций стране не хватит.

Заменить газ бензином тоже не выйдет. Украина почти на 50% зависит от импорта бензина из Белоруссии.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Зюганов: Признание Россией ЛНР и ДНР приведет к установлению мира в Донбассе Лидер КПРФ заявил, что за мирное решение конфликта…

5 135 6 11939
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Три вопроса британскому дипломату Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар»...

5 83 6 7581 21.01
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Европа — континент, подчинённый чужой воле Европа — это и наш континент, который у нас пытаются отобрать. Мы, как бы это кого-то сейчас ни удивило, несём в себе прообраз будущей Европы — самостоятельной, самодостаточной, не разобщенной, не лицемерной и по-настоящему единой…

5 147 6 13726 17.01
Новости

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Володин анонсировал консультации по поводу инициативы КПРФ признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР По словам Спикера Госдумы консультации запланированы на следующую неделю…

5 56 6 5628
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Хайп» на теме «российской агрессии» СБУ мало Бабченко и Гордона. Теперь у них в агентах американская газета New York Times. Через неё «источник» из этой фантазийной структуры продвинул очередную «сенсацию» — якобы эвакуируется российское посольство в Киеве…

5 120 6 15337 18.01
Голосование
3602066
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Анналена Бербок, глава МИД ФРГ, возглавляла Россию? («48 минут»)
5 63 6 8799 17.01
Блоги

Вячеслав Володин: О законопроекте «О признании ДНР и ЛНР» Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить…

5 273 6 38626 21.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Министр иностранных дел Канады и «павшие в войне с Россией» Мелани Жоли в должности с конца октября, всего несколько месяцев. И вот она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта…

5 88 6 12719 20.01
Новости

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков: Россия не боится никого, в том числе США Вопрос о ситуации на Украине поступил от корреспондента CBS…

5 35 6 5203
Новости

Из ЕГРЮЛ исчезли данные об учредителях фонда «Иннопрактика», которым руководит предполагаемая дочь Путина, — «ЧТД» Издание «ЧТД» обратило внимание, что из реестра пропала Катерина Тихонова и руководство ряда других организаций…

5 42 6 6443
Новости

Президент Украины допускает, что Россия может оккупировать ряд крупных городов Украины Об этом Зеленский сказал в интервью американской газете The Washington Post…

5 113 6 17423
Блоги

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы Первое место в одиночном катании выиграла Камилла Валиева, второе место у Анны Щербаковой, третье место заняла Александра Трусова…

5 64 6 11098 15.01
Новости

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Блинкен сообщил, что предупредил Лаврова, что пересечение войсками РФ границы Украины повлечет ответ Госсекретарь США добавил, что переговоры с Лавровым были откровенными и субстантивными…

5 107 6 19589
Блоги

«Россия ни на кого не собирается нападать» Комментарий посольства России в США…

5 95 6 17646 19.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Политический спектакль Киева У них сейчас базовый план, — вывод во второй тур Порошенко и Зеленского. А там супер шоу! Триумф демократии! Впервые непредсказуемый финал! Полное подтверждение правильности курса США на путь зависимой страны к демократии…

5 57 6 10822 17.01
Блоги

+ «С нами не надо связываться» 03:40 «С нами не надо связываться» «Ни мы, ни русские не хотим воевать, но если начнут разворачивать против нас армии, запугивать — ломанем так, что мало не покажется»...

5 167 6 35137 21.01
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Блинкен сообщил, что предупредил Лаврова, что пересечение войсками РФ границы Украины повлечет ответ Госсекретарь США добавил, что переговоры с Лавровым были откровенными и субстантивными…

5 107 6 19609
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это главная проблема всех диктаторов — вот эти нехорошие террористы, которые составляют народ. Потому что только с виду кажется, что народ голосует за все, что сказали, и вместо головы у него зомбоящик…

5 41 6 87086 15.01
#слушать 51:35 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3602066
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Анналена Бербок, глава МИД ФРГ, возглавляла Россию? («48 минут»)
5 63 6 8801 17.01
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Казахстанские уроки для Путина Властям всегда выгодно представлять протестующих погромщиками, поэтому, скорее всего, в Казахстане имели место и откровенные провокации со стороны провластных структур…

5 34 6 261793 17.01
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путин, Назарбаев, НАТО, верблюд и приближение войны Путин, Назарбаев, НАТО, верблюд и приближение войны Я бы не рекомендовал утешаться тем, что это декларируется фриками одноразового использования, которых в «час Х» в спецбункер Путина все равно не возьмут. Эта публика несамостоятельная и всегда получает четкие указания…

5 41 6 96647 17.01
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9398324
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5144560

Сегодня в эфире