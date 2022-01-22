Reuters: в случае военного конфликта с Россией запасов газа на Украине хватит на неделю

В случае военного конфликта с Россией запасов газа на Украине хватит на неделю, сообщает издание Reuters со ссылкой на официальные источники. Сейчас страна покупает российский газ через европейские компании, которые, в свою очередь, получают ресурс транзитом через Украину. В 2021 году Украина потребила 27,3 млрд кубометров газа при внутренней добыче около 19,8 млрд кубометров. Таким образом, импорт составил 2,6 млрд кубометров. Если транзит ресурса прекратится или система газопроводов будет повреждена, страна сможет обеспечить себя газом на протяжении лишь 5–7 суток, в зависимости от погодных условий.

При этом, замена газа другим видом энергии, например, электричеством, обернется частичным успехом, поскольку и при производстве электроэнергии Украина использует тот же газ. А запасов угля для угольных электростанций стране не хватит.

Заменить газ бензином тоже не выйдет. Украина почти на 50% зависит от импорта бензина из Белоруссии.