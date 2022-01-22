Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС РФ. Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в ночь на 22 января, располагался в 144 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг на глубине 80 км. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались.
2022-01-22T03:54:45+03:00
2022-01-22T03:54:45+03:00
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03:54, 22 января 2022
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