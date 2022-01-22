Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС РФ. Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в ночь на 22 января, располагался в 144 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг на глубине 80 км. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались.