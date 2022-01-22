СК возбудил 20 уголовных дел о пытках заключенных в саратовской тюремной больнице

СК возбудил 20 уголовных дел о пытках заключенных в саратовской туберкулезной больнице при колонии. Отчет замгенпрокурора с данной информацией разместил у себя в социальной сети Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. В документе говорится, что «поводом послужили как размещенные интернет-ресурсах видеоматериалы, так и материалы прокурорских проверок по итогам рассмотрения обращений осужденных».
2022-01-22T03:53:43+03:00
2022-01-22T03:53:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:53, 22 января 2022
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