Лидер КПРФ Зюганов: предложения о захоронении Ленина высказывают малограмотные люди, потерявшие всякую совесть

Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов заявил, что предложения о захоронении Ленина высказывают малограмотные люди, потерявшие всякую совесть. Ранее с инициативой о выносе тела Ленина из мавзолея выступил глава муниципального округа Тверской в Москве Яков Якубович. «Вынос Ленина из мавзолея — вопрос времени: очень скоро он перестанет быть символом», сказал он.
2022-01-22T02:58:03+03:00
2022-01-22T02:58:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:58, 22 января 2022
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