Лидер КПРФ Зюганов: предложения о захоронении Ленина высказывают малограмотные люди, потерявшие всякую совесть

Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов заявил, что предложения о захоронении Ленина высказывают малограмотные люди, потерявшие всякую совесть. Ранее с инициативой о выносе тела Ленина из мавзолея выступил глава муниципального округа Тверской в Москве Яков Якубович. «Вынос Ленина из мавзолея — вопрос времени: очень скоро он перестанет быть символом», сказал он.