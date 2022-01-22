«Коммерсантъ»: бывший главный бухгалтер МХАТ им. Горького признался в хищении 4,2 млн рублей из кассы театра

Столичная полиция возбудила уголовное дело из-за пропажи 4,2 миллиона рублей из кассы МХАТ им. М. Горького. Заявление подал гендиректор театра Владимир Кехман, который и обнаружил пропажу в ходе внеплановой проверки в декабре прошлого года. Как сообщает Коммерсантъ, тогда главный бухгалтер Гетьман отказывалась предоставлять необходимые документы. После этого ее уволили, а в сейфе не обнаружили приличную сумму денег. Как сообщает издание, после обращения в правоохранительные органы бывший главный бухгалтер признался в хищении, но украденное пока не вернул.
2022-01-22T02:38:51+03:00
2022-01-22T02:39:31+03:00
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02:38, 22 января 2022
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