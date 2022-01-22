Петербургская полиция проводит ночной рейд по барам и ресторанам, участвующих в QR-сопротивлении

Сотрудники полиции и СОБРа Санкт-Петербурга проводят ночной рейд по барам и ресторанам, участвующих в QR-сопротивлении. Лидер протеста Александр Коновалов сообщил, что общепит не будет закрываться перед визитом правоохранителей. Он сказал, что не переживает за возможное задержание. Его больше беспокоит, что «коды войдут в нашу жизнь навсегда».

Бойкот против проверки сертификатов о вакцинации поддержали владельцы более сотни петербургских заведений, в том числе магазины, арт-пространства, студии йоги, рестораны, бары и кафе. Эти заведения и попали в список ночного рейда. Ранее прокуратура Северной столицы предупреждала, что Владельцев предприятий сферы услуг могут привлечь к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.