В феврале на президента Сербии Вучича планировалось покушение ОПГ, главой которой является криминальный авторитет Радое Звицера. Он же — главарь одного из наркокланов из Черногории, заявил глава сербского МВД Александр Вулин. Информацию о «серьёзной угрозе» администрация президента получила 14 января от страны-члена Европейского союза. В отношении главы государства были усилены меры безопасности. 20 января лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель в эфире сербского телеканала, который транслируется и в Черногории, заявил, что черногорский президент Мило Джуканович и глава «кавачского» наркоклана Радое Звицер готовят нападение на Вучича. Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории в ответ на обвинение призвала запретить трансляцию TV Pink.