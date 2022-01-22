Зеленский ввел санкции против 18 российских физлиц за отчуждение имущества Православной церкви Украины в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский пополнил санкционный список еще 18 гражданами России. Все физлица занимают разные должности в судебной системе РФ. Под ограничения эти люди попали за отчуждение имущества Православной церкви Украины в Крыму. В том числе помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.
2022-01-22T01:24:17+03:00
2022-01-22T01:24:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:24, 22 января 2022
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