Зеленский ввел санкции против 18 российских физлиц за отчуждение имущества Православной церкви Украины в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский пополнил санкционный список еще 18 гражданами России. Все физлица занимают разные должности в судебной системе РФ. Под ограничения эти люди попали за отчуждение имущества Православной церкви Украины в Крыму. В том числе помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.