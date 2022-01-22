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00:56, 22 января 2022

Глава Минобороны Румынии считает, что РФ пытается создать железный занавес

Этот год может стать решающим для перемен на мировом уровне, заявил Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку. Он считает, что инициативы, исходящие от России — новая форма разделения сфер влияния в мировой политике. Также министр нацобороны сообщил, что в нынешних реалиях нужно заключать новые типы военных соглашений между сторонами.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.



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