Глава Минобороны Румынии считает, что РФ пытается создать железный занавес

Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.
2022-01-22T00:56:32+03:00
2022-01-22T00:56:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:56, 22 января 2022
Этот год может стать решающим для перемен на мировом уровне, заявил Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку. Он считает, что инициативы, исходящие от России — новая форма разделения сфер влияния в мировой политике. Также министр нацобороны сообщил, что в нынешних реалиях нужно заключать новые типы военных соглашений между сторонами.
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