В нижнюю палату парламента США внесли законопроект о санкциях против России в случае вторжения на Украину

Документ дополняет внесенный законопроект об ограничениях против России, если она нападет на Украину.

Предлагается ввести санкции против политического руководства России, ввести ограничения против «Северного потока-2», запрет на операции с госдолгом и санкции против трех крупнейших российских банков.

США и западные страны в последние месяцы заявляют об усилении активности российских военных около границы с Украиной.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, и это никому не угрожает.