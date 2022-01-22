Z Архив новостей новости
5 5 6 1570
00:40, 22 января 2022

Уполномоченный по правам человека РФ: Ситуация с женой судьи из Чечни требует проверки

Ситуация с задержанием Заремы Мусаевой, женой судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, вызывает много вопросов у уполномоченного по правам человека РФ и требует проверки. 21 января женщину увезли на допрос из Нижнего Новгорода в Грозный. Татьяна Москалькова заявила, что остается непонятным – было ли у силовиков из Чечни разрешение действовать на территории нижегородской области. Предстоит выяснить и то, получала ли Зарема Мусаева повестку явиться на допрос к следователю. Российский омбудсмен озвучила, что обратилась с просьбой провести проверку к прокурору Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадырову. По словам Москальковой, омбудсмен Чечни лично встретился с Мусаевой. Он сообщил, что у Заремы есть все необходимые лекарства и что женщина якобы остановилась у родственников.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Три вопроса британскому дипломату Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар»...

5 81 6 6439 15:18
Новости

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Зюганов: Признание Россией ЛНР и ДНР приведет к установлению мира в Донбассе Лидер КПРФ заявил, что за мирное решение конфликта…

5 134 6 11629
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Европа — континент, подчинённый чужой воле Европа — это и наш континент, который у нас пытаются отобрать. Мы, как бы это кого-то сейчас ни удивило, несём в себе прообраз будущей Европы — самостоятельной, самодостаточной, не разобщенной, не лицемерной и по-настоящему единой…

5 147 6 13665 17.01
Новости

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Володин анонсировал консультации по поводу инициативы КПРФ признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР По словам Спикера Госдумы консультации запланированы на следующую неделю…

5 56 6 5529
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Хайп» на теме «российской агрессии» СБУ мало Бабченко и Гордона. Теперь у них в агентах американская газета New York Times. Через неё «источник» из этой фантазийной структуры продвинул очередную «сенсацию» — якобы эвакуируется российское посольство в Киеве…

5 120 6 15315 18.01
Блоги

Вячеслав Володин: О законопроекте «О признании ДНР и ЛНР» Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить…

5 271 6 37614 08:02
Голосование
3602066
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Анналена Бербок, глава МИД ФРГ, возглавляла Россию? («48 минут»)
5 61 6 8623 17.01
Новости

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков: Россия не боится никого, в том числе США Вопрос о ситуации на Украине поступил от корреспондента CBS…

5 35 6 5083
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Министр иностранных дел Канады и «павшие в войне с Россией» Мелани Жоли в должности с конца октября, всего несколько месяцев. И вот она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта…

5 88 6 12683 20.01
Новости

Из ЕГРЮЛ исчезли данные об учредителях фонда «Иннопрактика», которым руководит предполагаемая дочь Путина, — «ЧТД» Издание «ЧТД» обратило внимание, что из реестра пропала Катерина Тихонова и руководство ряда других организаций…

5 42 6 6298
Новости

Президент Украины допускает, что Россия может оккупировать ряд крупных городов Украины Об этом Зеленский сказал в интервью американской газете The Washington Post…

5 113 6 16747
Блоги

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы Первое место в одиночном катании выиграла Камилла Валиева, второе место у Анны Щербаковой, третье место заняла Александра Трусова…

5 64 6 11096 15.01
Новости

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Блинкен сообщил, что предупредил Лаврова, что пересечение войсками РФ границы Украины повлечет ответ Госсекретарь США добавил, что переговоры с Лавровым были откровенными и субстантивными…

5 107 6 18863
Блоги

«Россия ни на кого не собирается нападать» Комментарий посольства России в США…

5 95 6 17638 19.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Политический спектакль Киева У них сейчас базовый план, — вывод во второй тур Порошенко и Зеленского. А там супер шоу! Триумф демократии! Впервые непредсказуемый финал! Полное подтверждение правильности курса США на путь зависимой страны к демократии…

5 57 6 10815 17.01
Блоги

+ «С нами не надо связываться» 03:40 «С нами не надо связываться» «Ни мы, ни русские не хотим воевать, но если начнут разворачивать против нас армии, запугивать — ломанем так, что мало не покажется»...

5 163 6 32427 15:23
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Блинкен сообщил, что предупредил Лаврова, что пересечение войсками РФ границы Украины повлечет ответ Госсекретарь США добавил, что переговоры с Лавровым были откровенными и субстантивными…

5 107 6 18942
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это главная проблема всех диктаторов — вот эти нехорошие террористы, которые составляют народ. Потому что только с виду кажется, что народ голосует за все, что сказали, и вместо головы у него зомбоящик…

5 41 6 86957 15.01
#слушать 51:35 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3602066
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Анналена Бербок, глава МИД ФРГ, возглавляла Россию? («48 минут»)
5 63 6 8638 17.01
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Казахстанские уроки для Путина Властям всегда выгодно представлять протестующих погромщиками, поэтому, скорее всего, в Казахстане имели место и откровенные провокации со стороны провластных структур…

5 34 6 260943 17.01
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путин, Назарбаев, НАТО, верблюд и приближение войны Путин, Назарбаев, НАТО, верблюд и приближение войны Я бы не рекомендовал утешаться тем, что это декларируется фриками одноразового использования, которых в «час Х» в спецбункер Путина все равно не возьмут. Эта публика несамостоятельная и всегда получает четкие указания…

5 41 6 96363 17.01
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9398281
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5144405

Сегодня в эфире