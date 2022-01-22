Уполномоченный по правам человека РФ: Ситуация с женой судьи из Чечни требует проверки

Ситуация с задержанием Заремы Мусаевой, женой судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, вызывает много вопросов у уполномоченного по правам человека РФ и требует проверки. 21 января женщину увезли на допрос из Нижнего Новгорода в Грозный. Татьяна Москалькова заявила, что остается непонятным – было ли у силовиков из Чечни разрешение действовать на территории нижегородской области. Предстоит выяснить и то, получала ли Зарема Мусаева повестку явиться на допрос к следователю. Российский омбудсмен озвучила, что обратилась с просьбой провести проверку к прокурору Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадырову. По словам Москальковой, омбудсмен Чечни лично встретился с Мусаевой. Он сообщил, что у Заремы есть все необходимые лекарства и что женщина якобы остановилась у родственников.