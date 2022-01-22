Украина ввела санкции против российского дизайнера Артемия Лебедева

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие персональные санкции против российского дизайнера Артемия Лебедева. Санкции предложил совет национальной безопасности и обороны Украины. Ограничения предусматривают блокировку активов и запрет на выведение капитала на 5 лет.

В документе, опубликованном на сайте главы государства, говорится: «Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер». Также к указу прилагается дополнение со списком фамилий, среди которых: «Лебедев Артемий Андреевич (Лебедев Артемий Андреевич, Lebedev Artemii Andreevich), родился 13 февраля 1975 года,... гражданин Российской Федерации, арт-директор студии «Студия Артемия Лебедева». Сам дизайнер уже прокомментировал эту новость у себя в телеграмм-канале: «Теперь я могу спать спокойно».

Также сообщается, что президент ввёл санкции против ряда российских компания, в частности: «Ленпромтранспроект», «Страховой бизнес группы», «Геоземстрой».