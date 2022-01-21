Замглавы МИД Рябков считает, что повестка дня по безопасности сегодня сформулирована Россией, а США и Запад следуют ей

Замглавы МИД Сергей Рябков считает, что повестка дня по безопасности сегодня сформулирована Россией, а США и коллективный Запад следуют ей. В интервью телеканалу «Москва-24» он отметил: «Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу, мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны».