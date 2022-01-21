Чеченские власти считают законными действия своих силовиков в Нижнем Новгороде при задержании супруги судьи

Чеченские власти считают законными действия в своих силовиков в Нижнем Новгороде при задержании супруги федерального судьи. Глава республики Рамзан Кадыров спустя сутки впервые прокомментировал случившееся.

Руководитель республики призвал власти лишить Сайди Янгулбаева судейского статуса. Он, как утверждает Рамзан Кадыров, не достоин такого звания: его имя нужно стереть из истории судебной системы,. Глава Чечни отверг обвинения правозащитников в похищении супруги судьи: сегодня ее привезли в Грозный после того, как она проигнорировала несколько повесток на допрос – все согласно закону, подчеркнул чеченский руководитель. Он добавил, что сама Зарема Янгулбаева напала на полицейского. Нижегородские силовики знали о приезде чеченских полицейских и о том, что они хотят задержать и вывезти из области жену судьи, добавил Рамзан Кадыров. По его словам, все члены семьи Янгулбаевых управляли оппозиционным телеграмом-каналом и унижали в публикациях свою нацию. Глава Чечни добавил, что их ждет, цитирую, либо место в тюрьме, либо под землей.

Правозащитники уже обратились в ЕСПЧ в связи с тем, что они считают похищением супруги федерального судьи. Пресс-секретарь главы государства сегодня сказал, что разбираться в случившемся с супругой бывшего судьи из Чечни – это не прерогатива Кремля.