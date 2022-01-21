Жительница Кронштадта пожаловалась на побои и оскорбления в местном роддоме

Она утверждает, что во время родов ее также облили холодной водой. Представители больницы имени Иоанна Кронштадтского подтвердили, что такая пациентка у них находилась, однако, обвинили ее в агрессивном поведении. В медицинском учреждении, как пишет петербургское интернет-издание «Бумага», подчеркнули, что уже провели проверку, и факты, о которых сообщала их бывшая пациентка, не подтвердились. В руководстве больницы не исключили, что могут обратиться в суд.