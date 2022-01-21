Z Архив новостей новости
5 15 6 878
22:07, 21 января 2022

Руководство США не исключает встречи президента страны со своим российским коллегой, однако решение еще не принято

Руководство США не исключает встречи президента страны со своим российским коллегой, однако решение еще не принято, — сказали сегодня в Белом доме. Итоги прошедших в Женеве переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран американский президент Джо Байден обсудит со своей командой на предстоящих выходных. На следующей неделе, по словам представителя администрации США, Вашингтон даст Москве письменный ответ на российские требования о гарантиях безопасности.

Кроме того, в Белом доме несколько минут назад сообщили о планах направить Украине дополнительную военную помощь. Запад опасается, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. В Кремле это отрицают.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Три вопроса британскому дипломату Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар»...

5 76 6 5358 15:18
Новости

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Зюганов: Признание Россией ЛНР и ДНР приведет к установлению мира в Донбассе Лидер КПРФ заявил, что за мирное решение конфликта…

5 133 6 11244
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Европа — континент, подчинённый чужой воле Европа — это и наш континент, который у нас пытаются отобрать. Мы, как бы это кого-то сейчас ни удивило, несём в себе прообраз будущей Европы — самостоятельной, самодостаточной, не разобщенной, не лицемерной и по-настоящему единой…

5 147 6 13600 17.01
Новости

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Володин анонсировал консультации по поводу инициативы КПРФ признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР По словам Спикера Госдумы консультации запланированы на следующую неделю…

5 53 6 5413
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Хайп» на теме «российской агрессии» СБУ мало Бабченко и Гордона. Теперь у них в агентах американская газета New York Times. Через неё «источник» из этой фантазийной структуры продвинул очередную «сенсацию» — якобы эвакуируется российское посольство в Киеве…

5 120 6 15273 18.01
Блоги

Вячеслав Володин: О законопроекте «О признании ДНР и ЛНР» Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить…

5 264 6 36715 08:02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Министр иностранных дел Канады и «павшие в войне с Россией» Мелани Жоли в должности с конца октября, всего несколько месяцев. И вот она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта…

5 88 6 12608 20.01
Голосование
3602066
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Анналена Бербок, глава МИД ФРГ, возглавляла Россию? («48 минут»)
5 58 6 8442 17.01
Новости

Из ЕГРЮЛ исчезли данные об учредителях фонда «Иннопрактика», которым руководит предполагаемая дочь Путина, — «ЧТД» Издание «ЧТД» обратило внимание, что из реестра пропала Катерина Тихонова и руководство ряда других организаций…

5 42 6 6141
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы…

5 62 6 9263 21:08
Новости

Президент Украины допускает, что Россия может оккупировать ряд крупных городов Украины Об этом Зеленский сказал в интервью американской газете The Washington Post…

5 98 6 15043
Блоги

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы Первое место в одиночном катании выиграла Камилла Валиева, второе место у Анны Щербаковой, третье место заняла Александра Трусова…

5 64 6 11095 15.01
Новости

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Блинкен сообщил, что предупредил Лаврова, что пересечение войсками РФ границы Украины повлечет ответ Госсекретарь США добавил, что переговоры с Лавровым были откровенными и субстантивными…

5 104 6 18071
Блоги

«Россия ни на кого не собирается нападать» Комментарий посольства России в США…

5 95 6 17629 19.01
Блоги

+ «С нами не надо связываться» 03:40 «С нами не надо связываться» «Ни мы, ни русские не хотим воевать, но если начнут разворачивать против нас армии, запугивать — ломанем так, что мало не покажется»...

5 158 6 29441 15:23
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Политический спектакль Киева У них сейчас базовый план, — вывод во второй тур Порошенко и Зеленского. А там супер шоу! Триумф демократии! Впервые непредсказуемый финал! Полное подтверждение правильности курса США на путь зависимой страны к демократии…

5 57 6 10805 17.01

Популярное за неделю

Новости

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Блинкен сообщил, что предупредил Лаврова, что пересечение войсками РФ границы Украины повлечет ответ Госсекретарь США добавил, что переговоры с Лавровым были откровенными и субстантивными…

5 104 6 18134
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это главная проблема всех диктаторов — вот эти нехорошие террористы, которые составляют народ. Потому что только с виду кажется, что народ голосует за все, что сказали, и вместо головы у него зомбоящик…

5 41 6 86818 15.01
#слушать 51:35 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3602066
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Анналена Бербок, глава МИД ФРГ, возглавляла Россию? («48 минут»)
5 59 6 8472 17.01
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Казахстанские уроки для Путина Властям всегда выгодно представлять протестующих погромщиками, поэтому, скорее всего, в Казахстане имели место и откровенные провокации со стороны провластных структур…

5 34 6 259745 17.01
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путин, Назарбаев, НАТО, верблюд и приближение войны Путин, Назарбаев, НАТО, верблюд и приближение войны Я бы не рекомендовал утешаться тем, что это декларируется фриками одноразового использования, которых в «час Х» в спецбункер Путина все равно не возьмут. Эта публика несамостоятельная и всегда получает четкие указания…

5 41 6 96093 17.01
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9398232
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5144272

Сегодня в эфире