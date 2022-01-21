Руководство США не исключает встречи президента страны со своим российским коллегой, однако решение еще не принято, — сказали сегодня в Белом доме. Итоги прошедших в Женеве переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран американский президент Джо Байден обсудит со своей командой на предстоящих выходных. На следующей неделе, по словам представителя администрации США, Вашингтон даст Москве письменный ответ на российские требования о гарантиях безопасности.

Кроме того, в Белом доме несколько минут назад сообщили о планах направить Украине дополнительную военную помощь. Запад опасается, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. В Кремле это отрицают.