Краснодарский журналист Владислав Крамской пожаловался на избиение полицейскими

Он утверждает, что накануне вечером патрульные попытались проверить у него документы и начали его избивать, когда он отказался и потребовал от полицейских предъявить удостоверения. После этого Крамской провел ночь в отделе внутренних дел, а утром обратился к медикам, чтобы зафиксировать побои. В Кубанском управлении МВД говорят, что проверяют сообщения о нападении на журналиста. Между тем, адвокат Крамского говорит, что самого корреспондента обвиняют в неповиновении сотруднику внутренних дел. Завтра в Краснодаре будет рассматриваться протокол в отношении него.

