Российский рынок акций этим вечером упал на 2%

Снижение за неделю составило около 4,5%. Подешевели государственные облигации, а также российская валюта. Доллар вырос на 73 копейки, евро – более чем на рубль, — свидетельствуют данные Московской биржи. Ряд экспертов считают основной причиной снижения российских активов безрезультатные переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном.