Российский рынок акций этим вечером упал на 2%

Снижение за неделю составило около 4,5%. Подешевели государственные облигации, а также российская валюта. Доллар вырос на 73 копейки, евро – более чем на рубль, — свидетельствуют данные Московской биржи. Ряд экспертов считают основной причиной снижения российских активов безрезультатные переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном.
2022-01-21T20:02:39+03:00
2022-01-21T20:02:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2969012-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 21 января 2022
Загрузка комментариев...