Гендиректор МХАТ им. Горького сообщил о выявлении в театре хищения 4 млн рублей

Гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман сообщил о выявлении в театре хищения 4 млн рублей. Он обратился в полицию, возбуждено уголовное дело. По данным газеты «Коммерсантъ», главный бухгалтер театра признала свою вину и стала сотрудничать со следствием.
2022-01-21T19:43:57+03:00
2022-01-21T19:43:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:43, 21 января 2022
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