Гендиректор МХАТ им. Горького сообщил о выявлении в театре хищения 4 млн рублей

Гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман сообщил о выявлении в театре хищения 4 млн рублей. Он обратился в полицию, возбуждено уголовное дело. По данным газеты «Коммерсантъ», главный бухгалтер театра признала свою вину и стала сотрудничать со следствием.