Президент Украины допускает, что Россия может оккупировать ряд крупных городов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что Россия может оккупировать ряд крупных городов Украины и сделать это под предлогом защиты русскоязычного населения, — сказал Зеленский в интервью американской газете The Washington Post. По его мнению, вероятной целью может стать город Харьков на северо-востоке Украины, однако, подчеркнул Зеленский, это будет не просто оккупация – это будет начало полномасштабной войны. Также Зеленский предупредил, что в случае агрессии со стороны России пострадает не только Украина, но и соседние страны. В итоге проиграют все.