Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал заместителя министра транспорта Владимира Токарева. Его обвиняют в мошенничестве.

Высокопоставленный чиновник отправлен в СИЗО на два месяца. Как утверждает следствие, Владимир Токарев совершал преступления во время работы в руководстве компании «СпецТрансСтрой» несколько лет назад. По словам силовиков, он и его соратники заключали поддельные договоры с подконтрольными им компаниями и благодаря этому выводили деньги. Например, один из контрактов касался ремонта железной дороги в Краснодарском крае, но, как сообщается, работу на самом деле выполнила другая организация.

По уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере проходят и другие люди, но их имена не сообщаются. Следствие считает, что за эти годы они вывели более полумиллиона рублей.

Токарева задержали еще два дня назад. Перед этим у него дома и на работе провели обыск. Сообщается, что заместитель министра еще до Нового года ушел в отпуск и планировал уволиться.

Владимиру Токареву и других фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.