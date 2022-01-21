С 1 февраля жители Италии без ковид-сертификата смогут ходить в аптеки, продовольственные магазины и зоомагазины

С 1 февраля жители Италии без ковид-сертификата смогут ходить в аптеки, продовольственные магазины и магазины зоотоваров. Также при отсутствии грин-пасса будут пускать в салоны оптики, ортопедические салоны, больницы, офисы полиции и на заправочные станции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Марио Драги.

Помимо этого, с февраля в Италии стартует обязательная вакцинация для людей старше 50 лет. Медотвод будет доступен лишь тем, у кого есть серьезные медицинские противопоказания.