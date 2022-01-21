Троих российских ученых суд Шри-Ланки приговорил к штрафу в 2 млн 885 тыс. шри-ланкийских рупий каждого

Это свыше миллиона рублей. Их признали виновными в незаконном сборе редких насекомых. Они не смогут покинуть страну, пока не выплатят эту сумму. Об этом ТАСС рассказал вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Он сказал, что, если россияне не выплатят эту сумму к 21 марта, они окажутся в тюрьме Шри-Ланки.