Троих российских ученых суд Шри-Ланки приговорил к штрафу в 2 млн 885 тыс. шри-ланкийских рупий каждого

Это свыше миллиона рублей. Их признали виновными в незаконном сборе редких насекомых. Они не смогут покинуть страну, пока не выплатят эту сумму. Об этом ТАСС рассказал вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Он сказал, что, если россияне не выплатят эту сумму к 21 марта, они окажутся в тюрьме Шри-Ланки.
2022-01-21T17:37:28+03:00
2022-01-21T17:37:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:37, 21 января 2022
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