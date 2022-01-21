Михаил Мишустин назначил нового замглавы Минздрава РФ, им стал Андрей Плутницкий. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Ранее Плуницкий был директором департамента проектной деятельности Минздрава.

От должности по собственному желанию освобожден Олег Гриднев. Он назначен исполняющим обязанности генерального директора Национального медицинского исследовательского центра «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза им. ак. С. В. Федорова»» Минздрава России.