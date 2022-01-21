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16:27, 21 января 2022

Возбуждено два уголовных дела по заявлению Евгения Юрченко, бывшего заключенного ИК-15 в Иркутской области

Возбуждено два уголовных дела по заявлению Евгения Юрченко, бывшего заключенного ИК-15 в Иркутской области, в которой в апреле 2020 года произошел бунт. Уголовные дела возбуждены по статьям о превышении должностных полномочий и истязании, рассказал старший прокурор отдела управления по надзору за законностью исполнения наказаний Генеральной прокуратуры РФ Александр Яковлев.

«Два уголовных дела возбуждено по заявлению Юрченко. Они возбуждены СК Иркутской области по материалам, проверки, которую провела областная прокуратура. Дела возбуждены по ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и ст. 117 («Истязание») УК РФ. Эти дела соединены в одно производство, поскольку они связаны», – сообщил представитель прокуратуры.


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