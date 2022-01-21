Лавров: Россия устами официальных представителей не угрожала Украине

Глава МИД РФ не исключает, что «истерика Запада насчет Украины» – способ прикрыть линию Киева на саботаж минских договоренностей. Он подчеркнул, что Россия не намерена нападать на Украину. Российский министр выразил надежду, что у Запада «поубавится эмоций» насчет сложившейся ситуации, но этому нет гарантий.

Сергей Лавров отметил, что в ходе сегодняшних переговоров США пытались поставить Украину во главу угла, но в конце встречи сосредоточились на сути предложений. Он подчеркнул, что в вопросе о якобы угрозах Украине со стороны РФ большой вопрос, кому угрожает, и во что эти угрозы могут вылиться.

Лавров добавил, что США в ходе переговоров в Женеве признали, что Россия «размещает вооружения на своей собственной территории».