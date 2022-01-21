Шойгу пригласил главу минобороны Великобритании Уоллеса в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности. По мнению российского министра, возобновление контактов между странами позволит снизить уровень напряженности в Европе.

«Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время», — рассказали в Минобороны РФ.