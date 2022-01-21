Путин поручил проиндексировать пенсии военных пенсионеров

Как и для гражданских пенсионеров пенсии будут проиндексированы на 8,6% с с 1 января 2022 года. Ранее, в связи с повышенной инфляцией, Путин предложил предложил проиндексировать пенсии выше инфляции — на те же 8,6%. В ответ на это в Совете Федерации заявили, что закон может быть принят до конца января, а индексация будет проведена задним числом с 1 января.