Путин поручил проиндексировать пенсии военных пенсионеров

Как и для гражданских пенсионеров пенсии будут проиндексированы на 8,6% с с 1 января 2022 года. Ранее, в связи с повышенной инфляцией, Путин предложил предложил проиндексировать пенсии выше инфляции — на те же 8,6%. В ответ на это в Совете Федерации заявили, что закон может быть принят до конца января, а индексация будет проведена задним числом с 1 января.
2022-01-21T14:45:47+03:00
2022-01-21T14:46:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:45, 21 января 2022
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