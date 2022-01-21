В Красноярске полицейские задержали школьников, которые рассылали письма о минировании. Школьники рассылали сообщения в детские сады, школы и прочие объекты. «Как они сами объяснили, делали они это ради шутки», — передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.
2022-01-21T14:40:11+03:00
2022-01-21T14:40:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:40, 21 января 2022
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