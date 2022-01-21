Мишустин: самолетостроение является приоритетной областью для кабмина

Мишустин заявил, что самолетостроение является приоритетной областью для кабмина. Премьер-министр отметил, что требуется обеспечить финансирование создания технологий авиатехники нового поколения и довести до конца задачу импортозамещения. Он подчеркнул, что для обновления парка воздушных судов будет оказана необходимая поддержка, передает РИА Новости.