Лукашенко об отчете ИКАО: Лучшим решением для них будет спустить все на тормозах

Президент Белоруссии прокомментировал отчет на встрече с журналистами. Речь идет об отчете ИВАО о расследовании экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Лукашенко обратил внимание журналистов, что ИКАО признала , что перехвата и.принуждения к посадке, перемене маршрута самолета со стороны Беларуси не было, приводит слова президента издание БелТА.
2022-01-21T13:57:41+03:00
2022-01-21T14:00:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:57, 21 января 2022
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