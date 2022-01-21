Лукашенко об отчете ИКАО: Лучшим решением для них будет спустить все на тормозах

Президент Белоруссии прокомментировал отчет на встрече с журналистами. Речь идет об отчете ИВАО о расследовании экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Лукашенко обратил внимание журналистов, что ИКАО признала , что перехвата и.принуждения к посадке, перемене маршрута самолета со стороны Беларуси не было, приводит слова президента издание БелТА.