Лавров: Россия хотела бы узнать, как США трактуют свои обязательства по обеспечению евробезопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не ждет прорыва от встречи с Блинкеном, но рассчитывает услышать ответ на российские предложения. Россия хотела бы узнать, как США трактуют свои обязательства по обеспечению евробезопасности.

В ответ госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отметил, что США заинтересованы в том, чтобы любое недопонимание с РФ урегулировать с помощью диалога. Так же Лавров выразил надежду на то, что встреча будет полезной и позволит США подготовить конкретные ответы на все предложения и внести свои контрпредложения, если у вас таковые будут.