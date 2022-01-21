Президенты России и Финляндии обсудили безопасность в Европе

«Президенты обсудили геополитику, в том числе европейскую безопасность и ситуацию на Украине. Президент Нийнистё выразил серьезную обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость поддержания мира в Европе. В ходе разговора подчеркнута необходимость поиска решений путем постоянного диалога», — сообщает канцелярия Президент Нийнистё.
2022-01-21T13:21:32+03:00
2022-01-21T13:21:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:21, 21 января 2022
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